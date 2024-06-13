Про головні новини 13 червня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – у матеріалі 24 Каналу.

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07:09, 13 червня В Бєлгородській області сталося аварійне відключення Російський губернатор заявив про відключення електроенергії в Бєлгородському районі. Без світла щонайменше 15 населених пунктів. Причину аварії окупанти не розголошували. Втім, Гладков заявив, що аварійні бригади почнуть усунення наслідків тільки після погодження з міністерством оборони Росії.

06:49, 13 червня Британія на саміті G7 оголосить про виділення нової допомоги Україні Прем'єр Ріші Сунак на саміті "Великої сімки" в Італії оголосить про виділення допомоги Україні. Вона буде у розмірі 242 мільйони фунтів стерлінгів, що в доларовому еквіваленті складає приблизно 309 мільйонів. Про це повідомили на сайді уряду Великої Британії.

03:09, 13 червня Буданов відповів, чи можливий наступ окупантів на Сумщині Глава ГУР заявив, що на Сумщині зараз ідуть прикордонні спроби росіян дестабілізувати ситуацію, вилазки того. Але всіх необхідних заходів уже вжито, такого масштабу, як відбулося, вже немає.

02:04, 13 червня Батько 9-річної дівчинки, яку знайшли мертвою у Німеччині, записав відео Батько Валерії звернувся до всіх небайдужих з проханням допомогти. Він не вірить у смерть дитини й сподівається повернути обох доньок в Україну. Батько загиблої Валерії попросив про допомогу: дивіться відео

01:00, 13 червня У BBC назвали найгірший сценарій щодо відключень для України взимку Журналісти BBC прогнозують проходження зими 2024/2025 для України на основі даних ДТЕК. Йдеться про загрозу до 20 годин без світла через обстріли та енергодефіцит.