Война с Украиной может поставить точку в существовании России, – Маркив

Нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что война с Украиной может навсегда разрушить Россию. Он искренне верит в развитие событий.

Об этом нацгвардеец сказал в эфире 24 канала. Также Маркив отметил, что уже давно с собратьями из Нацгвардии Украины знали, что война на Донбассе просто так не закончится.

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"Мы понимали, что Донбассом этот вопрос не закроется и дурноватый карлик все же захочет раскрыть свои наполеоновские амбиции", – объяснил Марков.

Он напомнил, что война в Афганистане поставила точку в существовании Советского Союза. История может повториться.

Возможно, война с Украиной поставит точку в существовании России. Я это говорил еще примерно 6 недель назад в одном из эфиров. Я верю в это и верю в нашу победу,

– подытожил нацгвардеец.

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