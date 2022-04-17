Война с Украиной разрушила миф, что Россия якобы великое государство

Рассуждая о дальнейших шагах Путина большинство продолжает жить в нарративе, который постоянно проводила россия: это великая страна, с мощной армией, претендующая на мировое лидерство. Война в Украине разрушила все эти фантазии.

Жалкое создание

"Великая страна" оказалась беспомощной после того, как цивилизованный мир отвернулся от нее.

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Она не смогла сформировать свою, независимую экономику, переведя страну на "замкнутый цикл" по производству хотя бы базовой продукции. Дошло до того, что даже гвозди в россии и те импортные.

"Вторая армия мира" оказалась плохо оснащенным сборищем мародеров, полностью извративших не только все правила войны, но даже правила, которые были завещаны армии российскими же полководцами.

"Воевать не числом, а умением", "сам погибай — товарища выручай"... Эти максимы Александра Суворова сейчас воплощаются с точностью наоборот: россия бросает в топку войны тысячи неподготовленных, зомбированных пропагандой, необученных срочников и прохожих с улиц Донецка, для которых сворованная в украинских селах стиральная машинка важнее, чем жизнь того, с кем делил место в землянке, выкопанной в "Рыжем лесу".

Голый король

Так почему же, после всего развеивания этого морока надо продолжать считать путина “великим и ужасным”, вершителем судеб и тонким стратегом?

Судя по всему, перед нами трус, чья сила основана на страхе и подкупе. Манипулятор, окруживший себя лизоблюдами. Совсем не стратег, изолировавший себя даже не от знания, а от простой информации. Пропагандист третьесортного, по своей интеллектуальной силе мировоззрения, в основе которого забытая в нафталине идеология евразийства. Старик, живущий в мире плоских и примитивных скреп фсбшного православия и телевизионного великодержавия.

Сам по себе он беспомощен, глуп и неблагообразен. Оставь его жить самого в каком-нибудь аргентинском городке, он был бы неинтересен и пресен в разговоре за пыльным стаканом с мальбеком.

Только деньги

То немногое, что еще теплит в нем жизнь – выстроенная им система страха, унижения, презрения ко всему "инакому".

В основе этой системы – деньги. За них (большие и не очень) выкупались совесть и стыд, истинная любовь к ближнему и уважение.

Поэтому для того, чтобы оставить россиян один на один с этим старым голым королем, от проступающей наготы которого сейчас, не веря в нее, они отводят глаза, Запад должен довершить начатое – максимально обескровив экономику.

Санкции, эмбарго на нефть и газ, общее бизнес-презрение. Все остальное, раз уж западные страны пока не готовы воевать на поле боя, сделают Збройні Сили України.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: