11:55, 28 ноября

У действующего президента США готовят пакет военной помощи для Украины. Туда могут войти, в частности, противопехотные мины, дроны, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.

Источники агентства рассказали, что стоимость нового пакета вооружения – 725 миллионов долларов. Он направлен на укрепление обороноспособности Украины перед завершением президентского срока Байдена.