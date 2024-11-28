Несмотря на все, Украина продолжает противостоять агрессии Кремля. О российских преступлениях, новости с фронта, достижения на дипломатической арене читайте в материале 24 Канала.
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Атака на Киевскую область: ПВО сбили цели, есть пострадавшие
Российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами, что повлекло повреждение инфраструктуры и пострадали два человека.
Из-за обстрелов введены экстренные отключения электроэнергии, работают пункты несокрушимости для помощи жителям.
Силы ПВО сбили несколько вражеских целей, а оперативные группы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Житомир полностью обесточен в результате ракетной атаки России.
Россия запустила 188 ракет и БпЛА
Россия запустила 188 ракет и ударных БпЛА, из которых силы ПВО Украины сбили 76 ракет и 35 БпЛА.
Атака была направлена на объекты энергетики Украины, привлечены зенитные ракетные войска, авиацию и другие подразделения.
Обнаружено 3 зенитные ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 ракет "Калибр", 3 ракеты Х-59/69 и 97 ударных БпЛА типа "Шахед".
Часть "Калибров" была с кассетными боеприпасами.
На Буковине обломки ракеты повредили жилые дома
Во время утренней российской атаки Силам ПВО удалось уничтожить вражескую ракету над территорией Черновицкой области.
В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе.
По данным председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, пострадавших и погибших в результате ракетных обстрелов нет.
Россия атаковала Одесскую область ракетами: есть повреждения и пострадавшие
Российские войска атаковали Одесскую область ракетами, повредив шесть жилых домов.
Пострадал один человек.
Также в Одессе возникло возгорание гаражного помещения, спасатели работают над ликвидацией последствий.
Россия атаковала объекты энергоинфраструктуры на Львовщине.
Более 500 тысяч абонентов без света.
В Винницкой области в результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина
В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка, вспыхнул частный автомобиль. Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь,
– написала заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Ровенской области
В результате атаки в Ровенской области без электроснабжения остались почти 300 тысяч абонентов. Были перебои с водой.
Школы Ровно и части Ровенского района переведут на дистанционное обучение.
Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов, – Reuters
У действующего президента США готовят пакет военной помощи для Украины. Туда могут войти, в частности, противопехотные мины, дроны, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.
Источники агентства рассказали, что стоимость нового пакета вооружения – 725 миллионов долларов. Он направлен на укрепление обороноспособности Украины перед завершением президентского срока Байдена.
Взрывы прогремели в Ивано-Франковске: работало ПВО
В 8:07 Воздушные силы сообщили, что группа ракет из Черновицкой области движется на Ивано-Франковщину.
Уже в 8:18 в Ивано-Франковской области слышали первые взрывы, а в 8:21 – повторные.
Внимание! Работает ПВО!
– написал после этого ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив.
В Николаеве прогремели взрывы
Утром 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Во время атаки в Николаеве прогремели взрывы.
О них стало известно в 08:01.
В Николаеве были слышны звуки взрыва,
– говорится в сообщении.
Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сумщины
28 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумщины. В частности, Шосткинской общины.
В ОВА отметили, что на месте работают все необходимые службы. Последствия российской атаки уточняются.
На Киевщине и в ряде областей вводят экстренные отключения света
В Украине введены экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Отключения света произошли в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.
Энергетики призывают экономить электроэнергию и зарядить необходимые гаджеты, если есть такая возможность.
В Одессе прогремели взрывы во время атаки "Калибрами".
Россияне наступают на Курщине, а в Курахово тяжелая ситуация: обзор фронта и карты ISW
Российская армия продолжает наступление в Курской области и на других направлениях, в частности на Купянском и Покровском, фиксируются новые продвижения врага.
Украинские силы осуществляют контратаки на Харьковском направлении и в районе Торецка, пытаясь восстановить позиции, несмотря на сложные погодные условия.
Россияне продолжают наступательные действия у Угледара и на границе Донецкой и Запорожской областей, но безрезультатно.
На Днепровском направлении фиксируется активность врага, россияне, вероятно, хотят создать плацдарм на правом берегу Днепра.
Россияне захватили Дарьино Курской области: DeepState пишет о продвижении еще в 4 местах
Российская армия захватила село Дарьино в Курской области, которое ранее контролировали Вооруженные Силы Украины.
Россияне также продвинулись возле Плехово, Торецка, Петровки и в Нелиповке.