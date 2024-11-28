11:55, 28 листопада

У чинного президента США готують пакет військової допомоги для України. Туди можуть ввійти, зокрема, протипіхотні міни, дрони, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS.

Джерела агентства розповіли, що вартість нового пакета озброєння – 725 мільйонів доларів. Він спрямований на зміцнення обороноздатності України перед завершенням президентського терміну Байдена.