Однако такой сценарий может нести риски для Украины, если учесть текущую динамику на фронте. Об этом пишет New York Times, передает 24 Канал.

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Может ли Украина продолжить воевать

Украина готова продолжать борьбу, но ее способность зависит от международной помощи, которая может сократиться из-за нежелания республиканцев в США увеличивать финансирование.

Европа готовит план поддержки, но, как пишет NYT, без американской помощи ей будет трудно предоставить Украине достаточно ресурсов для продолжения войны.

Без необходимого количества оружия и военных Украина не сможет вернуть территории, захваченные Россией. Однако возвращение этих земель, вероятно, будет зависеть от дипломатии, а не активных боевых действий.

Поэтому администрация Байдена пытается обеспечить Киев максимальной поддержкой перед возможными переговорами. США поставляют оружие, в частности ракеты дальнего радиуса действия, чтобы помочь украинским силам удержать частично оккупированную Курскую область.

Если это произойдет, то, возможно, Россия вернет часть украинской территории в результате обмена. Но Киев вряд ли сможет вернуть большую часть утраченных земель,

– считает источник.

Какие гарантии может получить Украина

Для Украины победа или поражение определяется не только территориальными достижениями, а соглашениями, которые будут гарантировать долгосрочную безопасность и интеграцию с Западом.

Однако членство в НАТО, самая надежная гарантия, не рассматривается. Трамп не поддержит эту инициативу, а республиканский Сенат, где много его сторонников, ее не одобрит.

Хотя Трамп не детализировал свою позицию, маловероятно, что он поддержит Украину в военном плане в случае будущего нападения. Но избранный президент стремится выглядеть как тот, кто добился уступок от Путина.

Возможно, он мог бы подтолкнуть Путина позволить Украине определенную экономическую интеграцию с Европой, например. Путину это не понравится, но для него это будет лучшей альтернативой, чем вступление Украины в НАТО,

– пишет NYT.

Может ли Россия захватить Киев

Опасения Зеленского и Трампа относительно этой возможности могут совпадать. Украинцы давно отмечают, что любое соглашение о прекращении войны сейчас только даст Путину время восстановить силы и вернуться с новым наступлением.

Трамп, который часто критиковал вывод Байденом войск из Афганистана, вероятно, не захочет оставить подобное наследие – потерю Киева, которую демократы могли бы использовать как доказательство слабости нового президента.

Однако сложно представить, что Путин предоставит гарантии, которые будут реальными и надежными для Киева, учитывая предыдущие нарушения Россией обещаний уважать украинский суверенитет.

Поэтому защита Киева будет самой сложной и важной частью переговоров с Трампом,

– отмечает источник.

Ранее 24 Канал писал, что Пентагон "принимает исторические меры" для поставки большого количества оружия в Украину до конца срока администрации Байдена.