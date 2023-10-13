Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, добавив, что Россия скатилась на маргинальный уровень мировых контактов. Проблемы у страны-агрессора не только с союзниками, но и с нехваткой вооружения.

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Как Россия могла помогать ХАМАС

В российской армии заканчивается современное вооружение, поэтому власть расконсервирует все, что только можно: подержанную технику, пушки, которым более 40 – 60 лет, бронетехнику. Но даже это вооружение нуждается в снарядах, которых катастрофически не хватает и которых на современных производствах России больше не выпускают.

Они обращаются в Иран, КНДР в поисках снарядов еще и в больших количествах, которыми можно вооружать ту технику, которую они расконсервировали и отправили в зону боевых действий,

– рассказал Осечкин.

В рамках этих контрактов Россия получает определенное вооружение из Ирана, но в свою очередь, вероятно, поставляет туда технику и разведданные. По словам российского правозащитника, есть подозрения, что именно российские спецслужбы передали большое количество разведданных Ирану. Происходил обмен и обеспечение ХАМАС информацией, потому что то, как действовали террористы в первые дни, свидетельствует, что нападение готовилось в течение длительного периода времени.

"Они прекрасно понимали локации, места нахождения и функционирования воинских частей в Израиле, знали, где можно прорвать линию обороны, как беспрепятственно захватить оружие, боеприпасы, действовали по хорошо продуманному сценарию. А в ХАМАС с точки зрения разведслужб, сбора информации этого просто не могло быть . Им кто-то помог", – заметил Осечкин.

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Кто заинтересован в войне в Израиле

На мировой арене несколько крупных игроков. По мнению Осечкина, Китай дистанцировался от происходящего и это вообще не входит в сферу его интересов. Разведывательные службы США и Европы ничего подобного никогда бы не допустили. Следовательно, остается лишь один игрок, который сегодня не скрывает своего злорадства.

Если бы Путин и его окружение были немного умнее, они хотя бы в первый месяц набрали в рот воды и молча наблюдали за происходящим,

– подчеркнул правозащитник.

В первые дни вторжения ХАМАС россияне начали либо открыто выражать поддержку произошедшему, либо на международной арене выдвигали необоснованные претензии США.

Чего больше всего боится Путин

В Кремле считают, что ситуация в Израиле может отвлечь Запад от поддержки Украины. Ведь наше государство получает существенную помощь от Европы и США, чтобы иметь возможность освобождать свои территории. Этого больше всего боится Путин, потому что деоккупация будет означать для него крах всего, что он имел.

Для него это будет крах карьеры, внутренний крах и крах всего, что он делал в последнее время. Он понимает, что для него это равносильно смерти, поэтому готов идти на все,

– сказал Осечкин.

Следовательно, российские спецслужбы, министерства готовы "подливать бензин" в любые локальные конфликты, чтобы это отвлекало от Украины и ослабляло нашу поддержку.

В качестве примера можно привести события в Нагорном Карабахе. Как только речь зашла о том, что парламент Армении ратифицирует Римский устав, Путин перестал сдерживать Азербайджан и взял под контроль Нагорный Карабах.

Через месяц после этих событий ХАМАС напал на Израиль. Интересно, что это произошло 7 октября – в день рождения российского диктатора.

Ожидалось, что мировая пресса напишет о жизни диктатора, о том, что он уже 23 года руководит страной, втянул ее в войну, обрек на международную изоляцию, но в ту же ночь происходит нападение ХАМАС,

– обратил внимание российский правозащитник.

Тогда все мировые новости написали о происходящем в Израиле, а журналистские расследования и публикации о Путине отошли на второй план. Это тоже сыграло на руку диктатору.

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