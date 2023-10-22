В Минобороны КНР сообщили, что на протяжении последней недели флотилия из шести военных кораблей КНР действовала в ближневосточном регионе. Кроме того, известно, что 44-я Оперативная группа военно-морского сопровождения принимает участие в операциях в регионе с мая.

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В Кувейте пришвартовались 6 военных кораблей

Утром 18 октября военные корабли китайской оперативной группы, в том числе корабль Цзибо, корабль Цзинчжоу и корабль Цяньдаоху пришвартовались в порту Кувейта.

Под руководством кувейтского патрульного корабля "Файлака" военные корабли китайской оперативной группы, в том числе корабль "Цзибо", корабль "Цзинчжоу" и корабль "Цяньдаоху", пришвартовались в порту "Шувайх" в Кувейте около 9:00 утра. Их приветствовали более 200 человек, в том числе представители кувейтских военных,

– сообщили в Минобороны Китая.

Также китайские корабли встречали сотрудники посольства КНР в Кувейте и китайские эмигранты. Отмечается, что после церемонии ее участники прошли на корабли Цзибо и Цзинчжоу для экскурсии и обмена опытом.

По словам командующего китайской оперативной группой, в этом году исполняется 5 лет со дня установления китайско-кувейтского стратегического партнерства, а также 10-летие инициативы "Один пояс, один путь".

Какова позиция Китая по поводу войны ХАМАС и Израиля

Си Цзиньпин предлагает двустороннее решение для образования независимого государства Палестины как "основополагающий выход" из войны Израиля с ХАМАС.

Он утверждает, что самое главное сейчас – добиться прекращения огня, чтобы не разрешить конфликту выйти из-под контроля и распространиться дальше.