Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, поражение, которое нанес ХАМАС израильской армии в первые часы войны, указывает на слабость ЦАХАЛа.

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Что засвидетельствовало нападение ХАМАС

Многие обозреватели отмечают, что израильская армия стала жертвой внезапного нападения палестинских боевиков. Мол, ХАМАС не должен был даже подойти к стене, разделяющей Сектор Газа и Израиль без того, чтобы остаться незамеченным.

Система защиты периметра не сработала потому, что ее сломали. Незадолго до нападения хакеры совершили масштабную кибератаку на систему наблюдения за границей Сектора Газа и она была выведена из строя,

– отметил Коваленко.

Очевидно, что ХАМАС не обладает такими мощностями, поэтому можно предположить, что в этом ему помогли Иран или Россия, имеющие хакерские группировки, работающие на интересы власти.

Израильская армия – не самая лучшая в мире

Израильская армия была лучшей в мире 50 лет назад, когда отразила атаки агрессоров в войне Судного дня. А за последние 30 лет она стала слабее. Среди примеров ослабления израильского войска Коваленко отметил:

Израиль потерял танк у разграничительной стены. На видео боевиков видно, как против него использовали ПТРК и взрывчатку, сброшенную с дронов. Израильские танкисты не успели открыть огонь по противнику, потому что не получили на это команды от своего руководства .

. Также видео боевиков демонстрируют, что отдельные израильские военные на момент столкновения не имели при себе оружия . Вероятно, к моменту атаки значительная часть оружия находилась в оружейных.

. Вероятно, к моменту атаки значительная часть оружия находилась в оружейных. Другой причиной неспособности Израиля сопротивляться агрессии была нехватка у местных полицейских автоматического оружия.

Эти примеры показывают, что Израиль был не готов к возобновлению боевых действий. Но также важно помнить, что эта атака ХАМАС была хорошо спланирована, а на видео, опубликованных боевиками, можно увидеть действия достаточно профессиональных диверсионно-разведывательных групп.

"Такое нападение невозможно подготовить за 2 дня. Соответственно, встает вопрос, то ли МОССАД (израильская разведка – 24 Канал) недополучила об этом информации, то ли политическое руководство страны не придало значения полученной от разведки информации", – предположил военный обозреватель.