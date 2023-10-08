Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что 8 октября в 20:00 на цифровых носителях рекламы на улицах Киева будет развеваться флаг Израиля. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Что сказал Кличко об акции поддержки

По словам столичного мэра, городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций с просьбой разместить флаг Израиля. Таким образом в Киеве продемонстрируют солидарность украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и борется сейчас за свое еврейское государство.

По словам Кличко, флаг государства Израиль также будет вечером развеваться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках Киева.

Что сказал мэр о нападении боевиков

Кличко заявил, что одно безнаказанное зло расползается и сеет беду везде.

Варварство и жестокость, неуважение к мировому порядку и законам должно пресекаться решительно,

– написал городской голова Киева.

Мэр подчеркнул, что умиротворение агрессоров только разжигает их больные аппетиты и фантазии.

Харьков тоже присоединился к акции

Игорь Терехов написал, что Харьков разделяет боль Израиля. По словам мэра, 8 октября в знак поддержки и солидарности с израильским народом на цифровые экраны города выведен израильский флаг. Мэр также поделился видео.

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