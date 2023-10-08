Обновленную информацию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в среду 8 октября. Он заверил, что оперативный штаб министерства работает круглые сутки, чтобы помогать украинцам в Израиле.
Кто такие ХАМАС и Хезболла и почему они воюют против Израиля?
В каком состоянии украинцев в Израиле
За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье уехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов,
– объяснил Николенко.
По его словам, Министерство иностранных дел продолжает работать, чтобы получить официальное подтверждение возможной смерти одной гражданки Украины .
"Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", – заявили в МИД.
Кроме того, украинское посольство в Израиле находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.
Держим также связь с находящимися в Секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой потребности,
– объяснили в МИД.
По их данным, оперативный штаб министерства обработал 80 обращений граждан. Люди в основном обращались по поводу:
- установление места нахождения родственников;
- путей выезда из зон боевых действий;
- поиска временного жилья;
- получение информации о развитии ситуации безопасности;
- порядок действий в контексте обеспечения своей безопасности.
Обновленную информацию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в среду 8 октября. Он заверил, что оперативный штаб министерства работает круглые сутки, чтобы помогать украинцам в Израиле.
Кто такие ХАМАС и Хезболла и почему они воюют против Израиля?
В каком состоянии украинцев в Израиле
За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье уехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов,
– объяснил Николенко.
По его словам, Министерство иностранных дел продолжает работать, чтобы получить официальное подтверждение возможной смерти одной гражданки Украины .
"Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", – заявили в МИД.
Кроме того, украинское посольство в Израиле находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.
Держим также связь с находящимися в Секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой потребности,
– объяснили в МИД.
По их данным, оперативный штаб министерства обработал 80 обращений граждан. Люди в основном обращались по поводу:
- установление места нахождения родственников;
- путей выезда из зон боевых действий;
- поиска временного жилья;
- получение информации о развитии ситуации безопасности;
- порядок действий в контексте обеспечения своей безопасности.