Генерал Уокер считает, что президент России Владимир Путин "выйдет из вторжения в Украину очень, очень опасным", а также "захочет возмездия" Великобритании или другим странам, которые поддерживают нашу страну сейчас.

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Ситуация может обостриться до 2027 – 2028 годов

Начальник Генштаба Великобритании считает, что даже тогда, когда все будут думать, что Россия проиграла, она может вернуться, чтобы отомстить.

Говоря необычно откровенно для действующего офицера, генерал Уокер также предупредил о потенциале китайского вторжения на Тайвань, желание Ирана разработать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи,

– пишет Sky News.

По мнению Уокера, эти страны укрепляют отношения между собой и обмениваются оружием и технологиями, и опасные последствия этого могут появиться к 2027 – 2028 годам.

"Проблема в одной сфере, вероятно, спровоцирует симпатичную детонацию в другой, и поэтому это глобальная проблема, которая рассматривается с разных точек зрения во всем мире", – сказал он.