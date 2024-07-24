Генерал Вокер вважає, що президент Росії Владімір Путін "вийде із вторгнення в Україну дуже, дуже небезпечним", а також "бажатиме відплати" Великій Британії або іншим країнам, які підтримують нашу країну зараз.

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Ситуація може загостритися до 2027 – 2028 років

Начальник Генштабу Великої Британії вважає, що навіть тоді, коли усі думатимуть, що Росія програла, вона може повернутися, щоб помститися.

Говорячи незвично відверто для чинного офіцера, генерал Вокер також попередив про потенціал китайського вторгнення на Тайвань, бажання Ірану розробити ядерну зброю та загрозу з боку Північної Кореї,

– пише Sky News.

На думку Вокера, ці країни зміцнюють відносини між собою та обмінюються зброєю та технологіями, і небезпечні наслідки цього можуть з'явитися до 2027 – 2028 років.

"Проблема в одній сфері, ймовірно, спровокує симпатичну детонацію в іншій, і тому це глобальна проблема, яка розглядається з різних точок зору в усьому світі", – сказав він.