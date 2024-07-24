Нещодавно назвали цифру, скільки бригад потрібно НАТО, щоб відбити напад Росії. Мова про 35 – 50 бригад, або про 105 – 350 тисяч солдатів.

Дивіться також У Заходу є протидія: навіщо США розгорнули ядерні бомбардувальники біля кордону України

З чого може початися війна між Росією і НАТО

НАТО перебуває на найвищому рівні бойової готовності з часів холодної війни, а його найбільш песимістично налаштовані чиновники, в тому числі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, попереджають про те, що напад Росії на кордони Альянсу може статися впродовж п'яти років,

– ідеться в матеріалі.

Росіяни можуть атакувати американську авіабазу в Рамштайні на південному заході Німеччини або порти Північного моря, через які сили НАТО прямуватимуть до Польщі.

Планувальники матеріально-технічного забезпечення аналізують, як транспортувати продовольство, паливо і воду до військ уздовж лінії постачання, якщо на східних кордонах буде напруженість або якщо все ж почнеться велика війна між НАТО і Росією. А також як перевозити поранених і військовополонених, а найголовніше – зброю. Важливо, щоб росіяни не змогли зламати кіберзахист залізниці, інакше це може заблокувати залізничні стрілки і зупинити пересування військ.

Європі бракує коштів на оборону, а виборці можуть бути незадоволені

Восени 2025 року відбудеться чергове засідання міністрів оборони. До цього часу в Європі сподіваються усунути деякі прогалини в обороні.

Проблем у НАТО цілих шість:

нестача засобів протиповітряної оборони;

нестача ракет дальнього радіуса дії;

брак чисельності військ;

нестача боєприпасів;

проблеми з логістикою;

брак захищеного цифрового зв'язку на полі бою.

Щоб розв'язати ці проблеми, потрібні мільярди – витрати, що перевищують 2% від ВВП (а саме стільки платить у НАТО кожна країна-член). Естонці запропонували підвищити витрати на оборону до 3% ВВП. І, можливо, доведеться долати опір платників податків, адже люди вважають війну дуже далекою перспективою. Тож на рішення підвищити податки задля обороноздатності слід очікувати політичної реакції.

Зараз найбільше грошей дають США, але є небезпідставні побоювання, що це зміниться з приходом Трампа. Його віцепрезидент Венс уже назвав європейських членів Альянсу клієнтами соціальної допомоги.

"Ми повинні визнати, що для Америки, незалежно від результатів президентських виборів, пріоритет все більше зміщуватиметься в Індо-Тихоокеанський регіон, так що європейські країни в НАТО повинні виконувати більшу частину важкої роботи", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі в кулуарах саміту.