В етері 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко пояснив, про що й кому натякають США у геополітичному просторі.

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Про що нагадують Росії

З військо-технічного погляду перекидання американських бомбардувальників у Румунію є логічним продовженням військових кроків, які США разом зі своїми західними союзниками почали робити ще у 2022 році у відповідь на ядерний шантаж путінської Росії.

США й країни Європи зрозуміли, аби вгамувати принаймні на якомусь рівні ядерний шантаж Кремля, треба не просто вербально відповідати на погрози, а також показувати практичну готовність,

– мовив Жовтенко.

Нещодавно це гарно сформулював президент Франції Еммануель Макрон, який у відповідь на одну з чергових ядерних погроз сказав, що не треба забувати, що Париж теж має ядерну зброю.

Росії не дають забувати, що у США й НАТО теж є ядерні арсенали та сучасні й технологічні засоби постачання, які не рівня російським,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

Бомбардувальник B-52H для росіян – аналог російського Ту-95. B-52H на відміну від Ту-95 це реактивний стратегічний бомбардувальник. За своїми технічними можливостями американський бомбардувальник залишається набагато далі, ніж російський.

США демонструють практичні навички

Насамперед американці демонструють росіянам, що у них є стратегічні засоби доставки ядерної зброї й США з союзниками готові використовувати ці засоби стримування Росії для захисту країн НАТО, тому зараз B-52H перебувають у Румунії.

Зокрема, кілька тижнів тому вони (B-52H – 24 Канал) перебували на півночі Європи й відпрацьовували завдання ударів по російському Калінінграду,

– додав Жовтенко.

За його словами, у такий спосіб США демонструють, що вже зараз відпрацьовують практичні навички.

До слова, у неділю, 21 липня, два американські бомбардувальники B-52H вперше здійснили навчальний політ біля кордону Росії у Фінляндії.