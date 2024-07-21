У Москві через це у небо підіймали винищувачі МіГ-29 та МіГ для ідентифікації повітряних цілей.

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Бомбардувальники вперше здійснили політ

Сили оборони Фінляндії заявили, що два американські бомбардувальники B-52 Stratofortress пролетіли в повітряному просторі Фінляндії в неділю, 21 липня. Польоти були частиною тренувальних заходів.

Бомбардувальники підтримувалися трьома американськими літаками-заправниками. У Міноборони Фінляндії наголосили, що це – нормальна співпраця країни з членами Альянсу.

Літаки B-52, прямуючи на північ до Лапландії, наблизилися до Кольського півострова настільки близько, наскільки це можливо з південно-західного боку,

– ідеться у повідомленні норвезького видання The Barents Observer.

Зазначають, що там бомбардувальники зробили коло і знову повернулися на південь.

Пілоти побачили, де розміщені російські Ту-95

Американські пілоти могли побачити півострів, де розміщені російські ракетні підводні човни, а також аеродром "Оленья", з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для завдання ударів по Україні.

Що прозвітували в Росії

Міноборони країни-агресора також заявило, що їхні літаки виконували політ "відповідно до міжнародних правил" використання повітряного простору над нейтральними водами.

"Під час наближення російських винищувачів американські стратегічні бомбардувальники скоригували курс польоту... і згодом розвернулися від державного кордону Російської Федерації", — повідомило російське відомство.