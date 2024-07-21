В Москве из-за этого в небо поднимали истребители МиГ-29 и МиГ для идентификации воздушных целей.

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Бомбардировщики впервые совершили полет

Силы обороны Финляндии заявили, что два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью тренировочных мероприятий.

Бомбардировщики поддерживались тремя американскими самолетами-заправщиками. В Минобороны Финляндии подчеркнули, что это – нормальное сотрудничество страны с членами Альянса.

Самолеты B-52, направляясь на север в Лапландию, приблизились к Кольскому полуострову настолько близко, насколько это возможно с юго-западной стороны,

– говорится в сообщении норвежского издания The Barents Observer.

Отмечают, что там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг.

Пилоты увидели, где размещены российские Ту-95

Американские пилоты могли увидеть полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром "Оленья", с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине.

Что отчитались в России

Минобороны страны-агрессора также заявило, что их самолеты выполняли полет "в соответствии с международными правилами" использования воздушного пространства над нейтральными водами.

"Во время приближения российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс полета... и впоследствии развернулись от государственной границы Российской Федерации", - сообщило российское ведомство.