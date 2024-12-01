Российские бомбардировщики снова обстреляли Сирию, запустили авиабомбы по городам, в которые зашли повстанцы. Как рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, для Владимира Путина эта ситуация очень неприятна.

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Влияние Путина уменьшается

Российское влияние в Сирии всегда было очень существенным. Режим диктатора Асада поддерживала не только Россия, но и Иран. Но сейчас стране-агрессору точно не до сирийцев.

Мы увидели, на что способен ограниченный российский контингент, который остался в Сирии. Он может только обстреливать мирное население, активизировать авиаудары, то есть делать все то же, что в Украине.

Разница заключается лишь в том, что мы имеем системы ПВО, поэтому россияне используют КАБы, крылатые, баллистические ракеты. В Сирии нет противовоздушной обороны, поэтому их просто бомбардируют,

– рассказал политолог.

Вряд ли Путин сейчас имеет возможность существенно усилить свою группировку в Сирии. Ведь еще в 2023 году была информация, что Россия привлекла на Донбассе войска, которые забрала из Нагорного Карабаха и Сирии. Единственное, чем россияне могут помочь режиму Асада – это передать вооружение.

Оппозиция подобрала такой момент, что ливанской Хезболле сейчас также не до поддержки Сирии. Иран находится в нестабильном состоянии и, чтобы передать помощь Асаду надо пройти через границу с Ираком. Россия ослаблена, поэтому, я убежден, что беспорядки в Сирии начнут масштабироваться,

– отметил Алексей Буряченко.

Повстанцы уже взяли под контроль более 30 городов, они имеют успехи и еще больше мобилизуются. Турция, которая имеет общую границу с Сирией, может поддержать оппозицию, чтобы устранить режим Асада. А для Украины самое важное, что такие восстания будут ослаблять Россию.

Напомним, 27 ноября после длительного затишья повстанцы начали наступление и зашли в Алеппо. Власти перекрыли аэропорт и дороги в город. В России пообещали предоставить режиму Асада дополнительную технику и вооружение в ближайшие дни.

Уже 30 ноября войска диктатора Асада объявили, что выходят из Алеппо и и будут готовиться к реваншу. Сам Асад поехал просить о помощи в Москву. Официально подтверждена гибель десятков солдат.