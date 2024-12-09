Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Россия считает себя преемницей СССР. А государство такого уровня всегда должно иметь собственные возможности в том или ином участке планеты. И успешное наступление повстанцев в Сирии – это существенный удар по имиджу России.

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Многим выгодна слабая Россия

Как отметил Юнус, в свое время Россия имела успехи в Сирии. Если бы не ее вмешательство, то режим Башара Асада мог бы упасть. Это имело свой пропагандистский эффект и во время полномасштабной войны против Украины. С самого начала Запад боялся и ожидал, что Россия сможет осуществить блицкриг. Но украинский народ сломал планы Путина.

Полномасштабная война в Украине истощает Россию. А потеря позиций в Сирии также бьет по имиджу страны-агрессора. Многим странам выгодна ослабленная Россия.

Китай, Индия, Турция. Есть и меньшие страны. Все они по полной программе используют ослабление России. Но им не выгоден ее распад. Со слабой России многое можно получить. А когда будет распад, то трудно спрогнозировать, какая там будет перспектива,

– сказал Юнус.

Успехи повстанцев в Сирии – это грамотная работа президента Турции Реджепа Эрдогана. Вероятно, все было согласовано с будущей администрацией Трампа. Ведь так события также усиливают позиции новоизбранного президента США.