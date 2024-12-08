Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Дамаск свободен от Асада, сирийская армия капитулировала: карта войны в Сирии

Сирийские повстанцы заявили о падении правительства Асада

Команда сирийской повстанческой армии сообщила в воскресенье, что режим правления Асада закончился. В то же время, как сообщают некоторые из офицеров, операция еще продолжается в ключевых городах.

Так, повстанцы смогли сбросить режим диктатора за 11 дней проведения операции. В обращении говорится, что повстанцы освободили всех заключенных, которые были задержаны режимом Асада. Также человек, который выступил от имени повстанцев, отметил, что оппозиционная группа "Операционная комната для завоевания Дамаска" призвала всех бойцов оппозиции и граждан сохранить государственные институты "свободного сирийского государства".

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных, снятие с них цепей и объявления о конце эпохи тирании в тюрьме Седная,

– подчеркнули повстанцы.

Обращение повстанцев на государственном телевидении: смотрите видео

Справка. Тюрьма Седная с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году известна как место массовых пыток и казней. В ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев.

Как пишут в СМИ, сейчас тысячи людей собрались на главной площади Дамаска. Народ радуется свержению режима Асада и скандирует: "Свобода".