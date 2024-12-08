Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Дамаск вільний від Асада, сирійська армія капітулювала: карта війни в Сирії

Сирійські повстанці заявили про падіння уряду Асада

Команда сирійської повстанської армії повідомила у неділю, що режим правління Асада закінчився. Водночас, як повідомляють деякі з офіцерів, операція ще триває у ключових містах.

Так, повстанці змогли скинути режим диктатора за 11 днів проведення операції. У зверненні мовиться, що повстанці звільнили усіх ув'язнених, які були затримані режимом Асада. Також чоловік, який виступив від імені повстанців, наголосив, що опозиційна група "Операційна кімната для завоювання Дамаска" закликала всіх бійців опозиції та громадян зберегти державні інститути "вільної сирійської держави".

Ми святкуємо разом із сирійським народом новину про звільнення наших ув'язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи тиранії у в'язниці Седная,

– наголосили повстанці.

Звернення повстанців на державному телебаченні: дивіться відео

Довідка. В'язниця Седная з початку громадянської війни у Сирії у 2011 році відома як місце масових тортур і страт. У ній загинули десятки тисяч цивільних в'язнів і повстанців.

Як пишуть у ЗМІ, нині тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска. Народ радіє поваленню режиму Асада та скандує: "Свобода".