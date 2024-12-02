Путин оказался в патовой ситуации: ему придется выбирать между плохим и еще худшим решением

Наступление в Сирии началось в чрезвычайно неудачный для Путина момент. Он фактически находится в патовой ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель БО “Реактивная почта”, военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что наступление в Сирии, которые осуществляют сразу несколько группировок, создало проблемы для диктатора Владимира Путина.

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Какие проблемы возникли у Путина

Как отметил Нарожный, Россия в свое время поддержала режим Асада в гражданской войне в Сирии. Было мнение, что таким образом Путин блокирует поставки того же газа из соседних стран в Европу.

Из-за этого конфликта очень затруднен экспорт газа через Турцию в Европу. Это играет на руку Путину. Потому что Европа до сих пор покупает газ у России. Если бы были поставки из этого региона, то цены могли бы быть гораздо меньше,

– отметил Нарожный.

С началом полномасштабной войны в Украине Путин забрал значительную часть войск и техники из России. На военных базах преимущественно размещена только авиация. И теперь российский диктатор имеет проблему. Асад просит у Путина помощи, но огромное количество военного ресурса России уже вовлечено в войне против Украины.

Условно, снять где-то 50-60 тысяч бойцов Путин сейчас не может. Он обнажит какой-то участок фронта, а там Украина сразу пойдет в контрнаступление. Он сейчас в патовой ситуации. Или отказывается от Сирии. Или отказывается от Украины,

– сказал Нарожный.