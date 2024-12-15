Российские войска в Сирии сталкиваются с нехваткой питьевой воды и продовольствия, – ГУР

Вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается, при этом на отдельных маршрутах их сопровождают вооруженные группировки, которые противостоят режиму Башара Асада. У них есть проблемы с нехваткой питьевой воды и продовольствия.

Российские военные в Сирии ожидают за грузовые самолеты с провизией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Каково состояние российских частей в Сирии

Россия продолжает выводить свои военные подразделения из Сирии, где недавно был свергнут союзный Москве режим Башара Асада. На их пути их сопровождают войска повстанцев.

Среди российских солдат распространяются слухи о якобы договоренности Москвы о сохранении военного присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме. По предварительным данным, там остаются до трех тысяч военных.

Однако ситуация на этих базах остается сложной из-за проблем с питьевой водой и продовольствием. Подобные трудности зафиксированы также на российских кораблях в регионе.

Чтобы решить кризис, ожидается прибытие военно-транспортных самолетов для доставки необходимых запасов. На 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД с авиабазы Чкаловск в Хмеймим.

Напомним, в ГУР оценили вероятность новой атаки России "Орешником". Такой риск сохраняется, ведь от России можно ожидать всего, говорят в разведке.