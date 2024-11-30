В субботу, 30 ноября, войска Башара Асада объявили о выходе из крупнейшего города Сирии – Алеппо – для подготовки к контрнаступлению. Теперь известно, что бои докатились и до Дамаска. Расстояние между городами составляет 200 километров, передает 24 Канал со ссылкой на Osint-аналитиков.

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Что известно о событиях в Дамаске

Вечером в соцсетях появились сообщения о стрельбе в Дамаске. Местные СМИ пишут, что это может быть путч против режима Асада.

В Дамаске раздаются выстрелы: смотрите видео

Пользователь Babak Taghvaee, который специализируется на вопросах безопасности на Ближнем востоке, отмечает, что 4-я дивизия Сирийской республиканской гвардии начала попытку госпереворота.

Правительственные войска могли восстать против Асада: смотрите видео

Арабоязычные телеграмм-каналы тем временем распространяют видео со стрельбой рядом с генштабом сирийской армии в Дамаске. Они утверждают, что офицеры сирийской армии восстали против командования и пытаются захватить административные здания в сирийской столице.

В то же время сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), связанный с оппозицией, ничего не сообщает о перестрелках в столице. Государственные информагентства тоже молчат.

Также в соцсетях распространяются сообщения, что сирийские повстанцы вошли в город Хама – центра одноименной провинции на юге страны. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о мятеже в 47-й бригаде 11-й дивизии правительственных войск в районе Хамы.

Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы в Сирии перешли в наступление.