Какая ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу, какие проблемы возникают у россиян из-за войны в Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала Днепропетровскую область
Российские оккупанты ударили по Днепропетровской области.
Пострадали два человека. 72-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 66 лет госпитализирован. Состояние средней тяжести,
– заявили в Днепропетровской ОВА.
Там отметили, что враг повредил инфраструктуру, промышленное предприятие, АЗС, магазин, здание, не эксплуатируется.
Россия ночью атаковала Харьковскую область
Россия ночью 1 сентября атаковала поселок Слатино Харьковского района.
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение. В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия,
– заявил Олег Синегубов.
Потери врага
Потери врага по состоянию на 1 сентября 2024 года:
- личного состава – около 616300 (+1350) человек,
- танков – 8592 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 16760 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 17636 (+22) ед,
- РСЗО – 1176 (+0) ед,
- средства ПВО – 940 (+0) ед 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36),
- крылатые ракеты – 2557 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56) ед,
- специальная техника – 2991 (+14)
Дроны массированно атаковали Россию
Более 100 дронов атаковали 10 регионов России. В частности, взрывы слышали в Москве, Московской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Тверской, Калужской областях.
В Московской и Тверской областях зафиксированы попадания в электростанции. В Московской области, вероятно, прилетело по нефтеперерабатывающему заводу.
Вечером 31 августа враг ударил по Харькову новой ракетой "Гром-Е1". Оккупанты попали в проезжую часть рядом с 18-этажным домом в Слободском районе.
Три человека ранены. Враг повредил многоквартирные жилые дома, промышленное помещение, а также административные помещения. Повреждены много гражданских автомобилей.