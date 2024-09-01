01:59, 1 сентября

Вечером 31 августа враг ударил по Харькову новой ракетой "Гром-Е1". Оккупанты попали в проезжую часть рядом с 18-этажным домом в Слободском районе.

Три человека ранены. Враг повредил многоквартирные жилые дома, промышленное помещение, а также административные помещения. Повреждены много гражданских автомобилей.