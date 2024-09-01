Яка ситуація на фронті, у дипломатії та в тилу, які проблеми виникають в росіян через війну в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:39, 1 вересня Росія атакувала Дніпропетровщину Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості,

– заявили в Дніпропетровській ОВА. Там зазначили, що ворог пошкодив інфраструктуру, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівлю, що не експлуатується.

08:31, 1 вересня Росія вночі атакувала Харківщину Росія вночі 1 вересня атакувала селище Слатине Харківського району. Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства,

– заявив Олег Синєгубов.

07:30, 1 вересня Втрати ворога Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 року: особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,

танків – 8592 (+10) од,

бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,

артилерійських систем – 17636 (+22) од,

РСЗВ – 1176 (+0) од,

засоби ППО – 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),

крилаті ракети – 2557 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,

спеціальна техніка – 2991 (+14)

07:18, 1 вересня Дрони масовано атакували Росію Понад 100 дронів атакувала 10 регіонів Росії. Зокрема, вибухи чули в Москві, Московській, Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській, Калузькій областях. У Московській та Тверській областях зафіксовані влучання в електростанції. У Московській області, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі.