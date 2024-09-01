Яка ситуація на фронті, у дипломатії та в тилу, які проблеми виникають в росіян через війну в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала Дніпропетровщину
Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області.
Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості,
– заявили в Дніпропетровській ОВА.
Там зазначили, що ворог пошкодив інфраструктуру, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівлю, що не експлуатується.
Росія вночі атакувала Харківщину
Росія вночі 1 вересня атакувала селище Слатине Харківського району.
Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства,
– заявив Олег Синєгубов.
Втрати ворога
Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 року:
- особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,
- танків – 8592 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,
- артилерійських систем – 17636 (+22) од,
- РСЗВ – 1176 (+0) од,
- засоби ППО – 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
- крилаті ракети – 2557 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
- спеціальна техніка – 2991 (+14)
Дрони масовано атакували Росію
Понад 100 дронів атакувала 10 регіонів Росії. Зокрема, вибухи чули в Москві, Московській, Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській, Калузькій областях.
У Московській та Тверській областях зафіксовані влучання в електростанції. У Московській області, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі.
Увечері 31 серпня ворог вдарив по Харкову новою ракетою "Гром-Е1". Окупанти влучили у проїжджу частину поряд з 18-поверховим будинком в Слобідському районі.
Троє людей поранені. Ворог пошкодив багатоквартирні житлові будинки, промислове приміщення, а також адміністративні приміщення. Пошкоджені багато цивільних автівок.