06:48, 31 серпня

В Інституті вивчення війни заявили, що на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області, а на Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки.

Також аналітики стверджують, що під Донецьком ворог просунувся на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.