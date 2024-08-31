06:48, 31 августа

В Институте изучения войны заявили, что на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области, а на Покровском направлении – установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки.

Также аналитики утверждают, что под Донецком враг продвинулся на север от Константиновки и на северо-запад от Победы.