Какова сейчас ситуация на фронте, что происходит в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
Днем ранее Россия ударила по многоэтажке в Харькове, командующего ПС освободили: хронология 919 дня войны
В Институте изучения войны заявили, что на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области, а на Покровском направлении – установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки.
Также аналитики утверждают, что под Донецком враг продвинулся на север от Константиновки и на северо-запад от Победы.
В Киеве и области прогремели взрывы
Во время атаки "Шахедами" в Киеве услышали взрывы. В КОВА сообщили, что в области работает ПВО.
В результате авиаудара России по Харькову погибла юная художница Ника Кожушко
30 августа Россия нанесла авиационные удары по Харькову, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек. Среди жертв вражеской атаки – 18-летняя художница Ника Кожушко.
На Киевщине раздавались взрывы
На ночь Россия запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". СМИ сообщили о взрывах на Киевщине, в частности, в Броварах.
Украина разорвала линию прямой засекреченной телефонной связи с Россией
Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Оно действовало с 1988 года. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Олещук оставил загадочное сообщение после увольнения
30 августа президент Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил. Олещук написал в телеграмме первый комментарий после своей отставки, процитировав слова Залужного: "Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный, – написал генерал-лейтенант.