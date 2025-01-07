06:20, 7 января

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией.

Очевидно, он имел в виду Трампа. Поэтому призвал улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах.