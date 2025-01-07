24 Канал расскажет о событиях на фронте и на международной арене, проинформирует о потерях врага, коротко сообщит основные заявления украинских и мировых политиков.
Смотрите также Россиянам очень тревожно: на какие ухищрения они идут, чтобы сохранить корабли в Крыму
Главные события 7 января
Потери врага на 7 января
Россияне захватили Лозовую на Харьковщине и два поселка в Донецкой области, – Deep State
Речь о селах Шевченко и Ивановка.
Deep State: в Торецке – тяжелые бои
Плохая погода и плотная застройка играют на руку оккупантам. Штурмы по всему городу, украинские спецназовцы зачищают здания.
Возможное принуждение ЕС к миру
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией.
Очевидно, он имел в виду Трампа. Поэтому призвал улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах.
Враг штурмует правый берег Днепра на Херсонщине
Во время одной из атак выжило только 11 оккупантов из 61.
Россияне боятся ударов по кораблям
Они постоянно меняют расположение своих судов. Через феодосийский порт торгуют украденным зерном, а для военных нужд есть корабли в Севастополе и Донузлаве.