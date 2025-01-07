24 Канал розкаже про події на фронті та на міжнародній арені, поінформує про втрати ворога, коротко повідомить основні заяви українських і світових політиків.

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Головні події 7 січня

06:40, 7 січня

Росіяни захопили Лозову на Харківщині та два селища на Донеччині, – Deep State

Мова про села Шевченко та Іванівка.

06:30, 7 січня

Deep State: у Торецьку – важкі бої

Погана погода і щільна забудова грають на руку окупантам. Штурми по всьому місту, українські спецпризначенці зачищають будівлі.

06:20, 7 січня

Можливе примушення ЄС до миру

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією.

Вочевидь, він мав на увазі Трампа. Тому закликав покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.

06:10, 7 січня

Ворог штурмує правий берег Дніпра на Херсонщині

Під час однієї з атак вижило тільки 11 окупантів із 61.

05:50, 7 січня

Росіяни бояться ударів по кораблях

Вони постійно змінюють розташування своїх суден. Через феодосійський порт торгують вкраденим зерном, а для військових потреб мають кораблі у Севастополі та Донузлаві.