06:20, 7 січня

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією.

Вочевидь, він мав на увазі Трампа. Тому закликав покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.