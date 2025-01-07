24 Канал розкаже про події на фронті та на міжнародній арені, поінформує про втрати ворога, коротко повідомить основні заяви українських і світових політиків.
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Головні події 7 січня
Росіяни захопили Лозову на Харківщині та два селища на Донеччині, – Deep State
Мова про села Шевченко та Іванівка.
Deep State: у Торецьку – важкі бої
Погана погода і щільна забудова грають на руку окупантам. Штурми по всьому місту, українські спецпризначенці зачищають будівлі.
Можливе примушення ЄС до миру
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією.
Вочевидь, він мав на увазі Трампа. Тому закликав покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.
Ворог штурмує правий берег Дніпра на Херсонщині
Під час однієї з атак вижило тільки 11 окупантів із 61.
Росіяни бояться ударів по кораблях
Вони постійно змінюють розташування своїх суден. Через феодосійський порт торгують вкраденим зерном, а для військових потреб мають кораблі у Севастополі та Донузлаві.