О главных событиях Украины, что происходит на мировой арене и ситуацию на фронте 3 марта 2025 года, 1104 дня войны, сообщает 24 Канал.

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02:30, 3 марта На пути из Великобритании Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам – о "линии, с которых нельзя отступить". Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет. В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки,

– заявил президент Украины.