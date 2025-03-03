Про головні події України, що відбувається на світовій арені й ситуацію на фронті 3 березня 2025 року, 1104 дня війни, повідомляє 24 Канал.

До теми Успіхи ЗСУ у Торецьку та активність окупантів за Великою Новосілкою: аналіз ISW та нові карти

06:31, 3 березня

Аналітики Deep State повідомили, що російські загарбники просунулися у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового.

06:28, 3 березня

У Військово-морських силах повідомили, що у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не спостерігаються.

06:16, 3 березня

Аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що ЗСУ просунулися у Торецьку. Українські військові мали успіх у північній та центральній частині міста.

05:22, 3 березня

Біля НПЗ в Уфі пролунали вибухи

У російській Уфі пролунали вибухи біля НПЗ. У мережі публікують кадри, на яких видно, що після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

НПЗ в Уфі атакували дрони: дивіться відео

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його потужність з переробки нафти становить близько 20 мільйонів тонн на рік.

02:30, 3 березня

На шляху з Великої Британії Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців – про "лінії, з яких не можна відступити".

Надійність, тривалість миру і правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет. Найближчим часом ми всі в Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки,
– заявив президент України.

01:08, 3 березня

Росія вдарила по Харкову

Російські загарбники вдарили по будинку в центрі Харкова. Так, унаслідок атаки "Шахедами" у Київському районі пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки, постраждали 8 осіб, черед яких – 7-річна дитина.