05:22, 3 березня

У російській Уфі пролунали вибухи біля НПЗ. У мережі публікують кадри, на яких видно, що після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

НПЗ в Уфі атакували дрони: дивіться відео

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його потужність з переробки нафти становить близько 20 мільйонів тонн на рік.