О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 17 апреля, сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки 17 апреля
- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Что известно о жертвах атаки БпЛА на Днепр
Во время атаки на Днепр россияне убили трех человек. Среди них – молодая девушка, а также женщина старшего возраста. О третьей жертве пока ничего не известно.
Сейчас известно о трех погибших и 28 пострадавших в Днепре. Зафиксированы повреждения на 10 локациях,
– сообщил заместитель городского головы Игорь Маковцев.
Последствия вражеской атаки по Днепру
Борис Филатов рассказал, что в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.
Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия,
– сказал мэр.
По состоянию на 01:31 количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети. В больницах города помогают раненым.
В Сумах прогремел взрыв. Город атаковали "Шахеды".
У Шольца надеются, что Мерц откажется от передачи Taurus Украине, –СМИ
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. По словам политика, это может произойти, когда будущий канцлер ознакомится с "секретной информацией".