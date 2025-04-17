03:22, 17 квітня

Під час атаки на Дніпро росіяни вбили трьох людей. Серед них – молода дівчина, а також жінка старшого віку. Про третю жертву поки нічого не відомо.

Наразі відомо про трьох загиблих і 28 постраждалих в Дніпрі. Зафіксовано пошкодження на 10 локаціях,

– повідомив заступник міського голови Ігор Маковцев.