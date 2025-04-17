Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 17 квітня, повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося за добу 17 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Що відомо про жертв атаки БпЛА на Дніпро
Під час атаки на Дніпро росіяни вбили трьох людей. Серед них – молода дівчина, а також жінка старшого віку. Про третю жертву поки нічого не відомо.
Наразі відомо про трьох загиблих і 28 постраждалих в Дніпрі. Зафіксовано пошкодження на 10 локаціях,
– повідомив заступник міського голови Ігор Маковцев.
Наслідки ворожої атаки по Дніпру
Борис Філатов розповів, що у різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.
Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства,
– сказав мер.
Станом на 01:31 кількість постраждалих збільшилася вже до 28 – четверо з них діти. У лікарнях міста допомагають пораненим.
У Сумах прогримів вибух. Місто атакували "Шахеди".
У Шольца сподіваються, що Мерц відмовиться від передачі Taurus Україні, – ЗМІ
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що Фрідріх Мерц зрештою відмовить Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus. За словами політика, це може статися, коли майбутній канцлер ознайомиться з "секретною інформацією".