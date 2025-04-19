О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 апреля, сообщает 24 Канал.
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- В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Обзор фронта ISW
Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях.
Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы.
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы
Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях нападения "Шахедов".
- В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняют.
- А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что россияне атаковали областной центр, то есть город Запорожье, "Шахедами", в результате чего произошел пожар. На месте работают экстренные службы, а информация о разрушениях и пострадавших также уточняют.
США готовы признать Крым российским в рамках более широкого возможного мирного соглашения, – Bloomberg
США якобы могут признать российский контроль над оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Подобная уступка является "последним сигналом" Дональда Трампа, который все еще стремится достичь прекращения огня.
До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Взрывы в Одессе
Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
Обновленная карта DeepState
Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.
В Сумах раздавались взрывы
Перед полуночью Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области,, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17.
Впоследствии, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 раздался повторный взрыв.