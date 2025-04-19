Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 квітня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Огляд фронту ISW
Російські війська просунулися в напрямках Куп'янська, Лимана і Курахового, але без значних успіхів на інших напрямках.
Українські війська досягли успіху на Торецькому напрямку, просунувшись на північний захід від Дружби.
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи
Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів".
- Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють.
- А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни атакували обласний центр, тобто місто Запоріжжя, "Шахедами", внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби, а інформація щодо руйнувань та потерпілих також уточнюють.
США готові визнати Крим російським у межах ширшої можливої мирної угоди, – Bloomberg
США нібито можуть визнати російський контроль над окупованим Кримом в межах ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Подібна поступка є "останнім сигналом" Дональда Трампа, який все ще прагне досягти припинення вогню.
Досі Владімір Путін відмовлявся приставати на пропозиції американського президента. Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Вибухи в Одесі
Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.
Оновлена мапа DeepState
Сили Оборони України відкинули противника в Удачному. Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.
У Сумах лунали вибухи
Перед опівніччю Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в Сумській області, що рухалися в південно-західному напрямку. Уперше про звуки вибухів журналісти написали о 00:17.
Згодом, о 00:24, захисники неба повідомили про ударний дрон у районі Сум. Близько 00:26 пролунав повторний вибух.