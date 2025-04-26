О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды", на Юг летели ракеты: какие области под угрозой удара

06:57, 26 апреля

Сколько российских кораблей сейчас в Черном и Азовском морях

  • В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

06:09, 26 апреля

Харьков под атакой "Шахедов"

Харьков утром оказался под атакой БпЛА. Терехов сообщил, что один из вражеских ударов пришелся по Шевченковскому району города.

Так, по его данным, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажного дома. Там повреждены балконы и выбиты окна. Сейчас продолжается обследование места вражеского удара.

03:51, 26 апреля

В Каменском беспилотник попал в жилую 9-этажку

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОГА, сообщил, что враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Каменском.

Вражеский беспилотник попал в жилую 9-этажку. Горят квартиры. Все службы на местах.

Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок.

03:03, 26 апреля

На Кировоградщине российский БпЛА повредил башню мобильной связи

В селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи.

Пострадавших, к счастью, нет.

02:45, 26 апреля

В Днепре прогремела серия взрывов.

01:37, 26 апреля

Детали об ударе по Кропивницкому

Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. Есть информация о разбитых складских помещениях.

00:32, 26 апреля

Трамп может выйти из мирных переговоров, в Times назвали условие

Президент США "готов" выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это якобы может произойти, если не будут достигнуты договоренности с Украиной.

Об этом пишет Time со ссылкой на источники.

00:29, 26 апреля

В Кропивницком прогремела серия взрывов

Российские военные атаковали Кировоградскую область ударными дронами. Серия взрывов прогремела в Кропивницком.