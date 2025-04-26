О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Сколько российских кораблей сейчас в Черном и Азовском морях
- В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
- в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Харьков под атакой "Шахедов"
Харьков утром оказался под атакой БпЛА. Терехов сообщил, что один из вражеских ударов пришелся по Шевченковскому району города.
Так, по его данным, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажного дома. Там повреждены балконы и выбиты окна. Сейчас продолжается обследование места вражеского удара.
В Каменском беспилотник попал в жилую 9-этажку
Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОГА, сообщил, что враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Каменском.
Вражеский беспилотник попал в жилую 9-этажку. Горят квартиры. Все службы на местах.
Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок.
На Кировоградщине российский БпЛА повредил башню мобильной связи
В селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи.
Пострадавших, к счастью, нет.
В Днепре прогремела серия взрывов.
Детали об ударе по Кропивницкому
Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. Есть информация о разбитых складских помещениях.
Трамп может выйти из мирных переговоров, в Times назвали условие
Президент США "готов" выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это якобы может произойти, если не будут достигнуты договоренности с Украиной.
Об этом пишет Time со ссылкой на источники.
В Кропивницком прогремела серия взрывов
Российские военные атаковали Кировоградскую область ударными дронами. Серия взрывов прогремела в Кропивницком.