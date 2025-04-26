Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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06:57, 26 квітня

Скільки російських кораблів зараз в Чорному і Азовському морях

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

06:09, 26 квітня

Харків під атакою "Шахедів"

Харків зранку опинився під атакою БпЛА. Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району міста.

Так, за його даними, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхового будинку. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця ворожого удару.

03:51, 26 квітня

У Кам'янському безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку

Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру в Кам'янському.

Ворожий безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях.

Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина.

03:03, 26 квітня

На Кіровоградщині російський БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку

У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку.

Постраждалих, на щастя, немає.

02:45, 26 квітня

У Дніпрі пролунала серія вибухів.

01:37, 26 квітня

Деталі про удар по Кропивницькому

Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформацію про розбиті складські приміщення.

00:32, 26 квітня

Трамп може вийти з мирних переговорів, – у Times назвали умову

Президент США "готовий" вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це нібито може статися, якщо не буде досягнуто домовленостей з Україною.

Про це пише Time з посиланням на джерела.

00:29, 26 квітня

У Кропивницькому прогриміла серія вибухів

Російські військові атакували Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.