Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Скільки російських кораблів зараз в Чорному і Азовському морях
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;
- в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Харків під атакою "Шахедів"
Харків зранку опинився під атакою БпЛА. Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району міста.
Так, за його даними, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхового будинку. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця ворожого удару.
У Кам'янському безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку
Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру в Кам'янському.
Ворожий безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях.
Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина.
На Кіровоградщині російський БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку
У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку.
Постраждалих, на щастя, немає.
У Дніпрі пролунала серія вибухів.
Деталі про удар по Кропивницькому
Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформацію про розбиті складські приміщення.
Трамп може вийти з мирних переговорів, – у Times назвали умову
Президент США "готовий" вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це нібито може статися, якщо не буде досягнуто домовленостей з Україною.
Про це пише Time з посиланням на джерела.
У Кропивницькому прогриміла серія вибухів
Російські військові атакували Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.