Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 8 мая, сообщает 24 Канал.

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06:29, 8 мая

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

01:59, 8 мая

Германия передала Украине большой пакет военной помощи

В целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.

В новый пакет помощи вошли:

  • 66 боевых бронированных машин MRAP;
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;
  • 38 000 зенитных боеприпасов Gepard;
  • ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 3 колесных гаубицы Zuzana 2;
  • 27 000 артиллерийских снарядов 155 миллиметров;
  • 1 000 артснарядов 122 миллиметра;
  • 70 разведывательных дронов VECTOR с ремкомплектами;
  • 150 ударных БпЛА HF-1;
  • 10 наземных беспилотников;
  • 6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
  • 4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 41 наземная радиолокационная станция наблюдения;
  • 917 противотанковых пушек RGW 90;
  • штурмовые винтовки G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок;
  • 2 трала для разминирования.

Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение.

00:49, 8 мая

Обновление карты DeepState

Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке,
– написали в DeepState.