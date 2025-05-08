01:59, 8 мая

В целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.

В новый пакет помощи вошли:

66 боевых бронированных машин MRAP;

боеприпасы для танков Leopard 2;

4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;

38 000 зенитных боеприпасов Gepard;

ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;

3 колесных гаубицы Zuzana 2;

27 000 артиллерийских снарядов 155 миллиметров;

1 000 артснарядов 122 миллиметра;

70 разведывательных дронов VECTOR с ремкомплектами;

150 ударных БпЛА HF-1;

10 наземных беспилотников;

6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;

41 наземная радиолокационная станция наблюдения;

917 противотанковых пушек RGW 90;

штурмовые винтовки G3;

800 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок;

2 трала для разминирования.

Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение.