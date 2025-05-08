Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 8 мая, сообщает 24 Канал.
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- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Германия передала Украине большой пакет военной помощи
В целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.
В новый пакет помощи вошли:
- 66 боевых бронированных машин MRAP;
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- 4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;
- 38 000 зенитных боеприпасов Gepard;
- ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;
- 3 колесных гаубицы Zuzana 2;
- 27 000 артиллерийских снарядов 155 миллиметров;
- 1 000 артснарядов 122 миллиметра;
- 70 разведывательных дронов VECTOR с ремкомплектами;
- 150 ударных БпЛА HF-1;
- 10 наземных беспилотников;
- 6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
- 4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 41 наземная радиолокационная станция наблюдения;
- 917 противотанковых пушек RGW 90;
- штурмовые винтовки G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок;
- 2 трала для разминирования.
Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение.
Обновление карты DeepState
Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке,
– написали в DeepState.