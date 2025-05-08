01:59, 8 травня

Загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро.

До нового пакета допомоги увійшли:

66 бойових броньованих машин MRAP;

боєприпаси для танків Leopard 2;

4 машини з кінетичним захистом Diehl Defense;

38 000 зенітних боєприпасів Gepard;

ракети для ЗРК IRIS-T SLM;

3 колісних гаубиці Zuzana 2;

27 000 артилерійських снарядів 155 міліметрів;

1 000 артснарядів 122 міліметри;

70 розвідувальних дронів VECTOR із ремкомплектами;

150 ударних БпЛА HF-1;

10 наземних безпілотників;

6 гусеничних броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машин розмінування WISENT 1 із запасними частинами;

41 наземна радіолокаційна станція спостереження;

917 протитанкових гармат RGW 90;

штурмові гвинтівки G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

2 трали для розмінування.

Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження, медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників, водолазні скутери та інше озброєння.