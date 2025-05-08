Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 8 травня, повідомляє 24 Канал.

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06:29, 8 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

01:59, 8 травня

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги

Загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро.

До нового пакета допомоги увійшли:

  • 66 бойових броньованих машин MRAP;
  • боєприпаси для танків Leopard 2;
  • 4 машини з кінетичним захистом Diehl Defense;
  • 38 000 зенітних боєприпасів Gepard;
  • ракети для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 3 колісних гаубиці Zuzana 2;
  • 27 000 артилерійських снарядів 155 міліметрів;
  • 1 000 артснарядів 122 міліметри;
  • 70 розвідувальних дронів VECTOR із ремкомплектами;
  • 150 ударних БпЛА HF-1;
  • 10 наземних безпілотників;
  • 6 гусеничних броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • 4 машин розмінування WISENT 1 із запасними частинами;
  • 41 наземна радіолокаційна станція спостереження;
  • 917 протитанкових гармат RGW 90;
  • штурмові гвинтівки G3;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 2 трали для розмінування.

Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження, медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників, водолазні скутери та інше озброєння.

00:49, 8 травня

Оновлення карти DeepState

Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці,
– написали у DeepState.