05:19, 14 июня

Ночью 14 июня в Ставропольском крае зафиксировали пролет 7 беспилотников. По предварительной информации, беспилотники атакуют химический завод в городе Невинномысск.

Местные жители рассказали, что услышали сирену воздушной опасности, а тогда примерно 10 взрывов.

Также ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Повреждений и пострадавших вроде бы нет.