02:42, 14 червня

Відповідно до звіту Інституту вивчення війни, російські війська за останню добу просунулися на 4 напрямках: у Сумській області, біля Часового Яру, Великої Новосілки та на Покровському напрямку.

Українські війська мали успіхи на Торецькому напрямку, відбивши позиції в Диліївці та Олександро-Калиновому.