Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 червня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Росіяни скаржаться на атаки безпілотників
Вночі 14 червня у Ставропольському краю зафіксували проліт 7 безпілотників. За попередньою інформацією, безпілотники атакують хімічний завод у місті Невинномиськ.
Місцеві жителі розповіли, що почули сирену повітряної небезпеки, а тоді приблизно 10 вибухів.
Також вночі БпЛА атакували промислове підприємство у Новокуйбишевську Самарської області. Пошкоджень та постраждалих начебто немає.
Ворог атакував Запоріжжя
Росіяни завдали по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі,
– заявив глава ОВА Федоров.
На місцях атак працюють екстрені служби.
Відповідно до звіту Інституту вивчення війни, російські війська за останню добу просунулися на 4 напрямках: у Сумській області, біля Часового Яру, Великої Новосілки та на Покровському напрямку.
Українські війська мали успіхи на Торецькому напрямку, відбивши позиції в Диліївці та Олександро-Калиновому.
Станом на 10 годину вечора 13 червня протягом доби відбулося 175 бойових зіткнень.