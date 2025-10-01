Страна-агрессор Россия в ночь на 1 октября снова терроризировала города Украины и ее население. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 1 октября, сообщает 24 Канал.

