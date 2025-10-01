Террор врага, Харьков оказался под атакой: хронология 1316 дня войны
Страна-агрессор Россия в ночь на 1 октября снова терроризировала города Украины и ее население. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 1 октября, сообщает 24 Канал.
Ночью Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району, уточнили в ГСЧС. В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров. В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 квадратных метров. В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям, информировали в КОВА. Враг атаковал город КАБами и баллистикой, о чем информировал мэр Харькова Игорь Терехов. Вследствие попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары. Также пожар вспыхнул на одном из городских рынков. По состоянию на 03:15 известно о 5 пострадавших
