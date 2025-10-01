Укр Рус
Террор врага, Харьков оказался под атакой: хронология 1316 дня войны
1 октября, 06:28
Террор врага, Харьков оказался под атакой: хронология 1316 дня войны

Ирина Марцияш

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 октября снова терроризировала города Украины и ее население. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 1 октября, сообщает 24 Канал.

06:10, 01 октября

Харьковщина была под массированной атакой

Ночью Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району, уточнили в ГСЧС.

В Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров.

В Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием, а также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 квадратных метров.

05:22, 01 октября

В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям, информировали в КОВА.

02:02, 01 октября

В Харькове прогремела серия взрывов

Враг атаковал город КАБами и баллистикой, о чем информировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Вследствие попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары.

Также пожар вспыхнул на одном из городских рынков.

По состоянию на 03:15 известно о 5 пострадавших