Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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03:35, 16 сентября
Второй раз в Хмельницкой области прогремели взрывы
Россияне атаковали Хмельницкую область, там раздавались взрывы.
Второй раз мониторы сообщали о "Шахеде", который двигался к Староконстантинову.
01:52, 16 сентября
Киев и область атаковали дроны: работала ПВО
На Киевщине раздавались взрывы, ведь Россия атаковала регион "Шахедами". В ОВА заверили, что в области работала ПВО.