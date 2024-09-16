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03:35, 16 сентября

Второй раз в Хмельницкой области прогремели взрывы

Россияне атаковали Хмельницкую область, там раздавались взрывы.

Второй раз мониторы сообщали о "Шахеде", который двигался к Староконстантинову.

01:52, 16 сентября

Киев и область атаковали дроны: работала ПВО

На Киевщине раздавались взрывы, ведь Россия атаковала регион "Шахедами". В ОВА заверили, что в области работала ПВО.