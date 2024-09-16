Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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03:35, 16 вересня
Вдруге на Хмельниччині пролунали вибухи
Росіяни атакували Хмельницьку область, там лунали вибухи.
Вдруге монітори повідомляли про "Шахед", що рухався до Старокостянтинова.
01:52, 16 вересня
Київ та область атакували дрони: працювала ППО
На Київщині лунали вибухи, адже Росія атакувала регіон "Шахедами". В ОВА запевнили, що в області працювала ППО.