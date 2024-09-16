Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також Сили ППО відбили атаку "Шахедів", окупанти вдарили по Харкову: хронологія 935 дня війни

03:35, 16 вересня Вдруге на Хмельниччині пролунали вибухи Росіяни атакували Хмельницьку область, там лунали вибухи. Вдруге монітори повідомляли про "Шахед", що рухався до Старокостянтинова.