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На Полтавщине обломки "Шахеда" повредили один из заводов
Дроны атаковали Полтавщину. Глава Полтавской ОВА рассказал, что ПВО отработала по вражеским целям.
К счастью, никто не пострадал,
– заявил Филипп Пронин.
По его словам, обломки беспилотника повредили административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области.
Потери врага
Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.
Потери врага в технике:
- танков – 8601 (+9);
- боевых бронированных машин – 16 786 (+26);
- артиллерийских систем – 17 646 (+10);
- РСЗВ – 1177 (+1);
- средства ПВО – 940 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30);
- крылатых ракет – 2557 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44);
- специальной техники – 2993 (+2).
Россия атаковала Киев ракетами
Российские захватчики ударили по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами". В частности, враг:
- около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);
- ракеты зашли на столицу после сложных маневров, с Южного направления;
- одновременно с подлетом к Киеву этих ракет, враг выпустил по столице и пригороду балистические ракеты KN-24/Искандер-М;
- вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.
Над Киевщиной сбили более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник.
Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, в Днепре, Харькове и Полтаве.
Также враг атаковал Киев и Киевскую область – там работала ПВО.