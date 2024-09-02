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08:35, 2 сентября

На Полтавщине обломки "Шахеда" повредили один из заводов

Дроны атаковали Полтавщину. Глава Полтавской ОВА рассказал, что ПВО отработала по вражеским целям.

К счастью, никто не пострадал,
– заявил Филипп Пронин.

По его словам, обломки беспилотника повредили административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области.

07:34, 2 сентября

Потери врага

Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.

Потери врага в технике:

  • танков – 8601 (+9);
  • боевых бронированных машин – 16 786 (+26);
  • артиллерийских систем – 17 646 (+10);
  • РСЗВ – 1177 (+1);
  • средства ПВО – 940 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30);
  • крылатых ракет – 2557 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44);
  • специальной техники – 2993 (+2).

06:35, 2 сентября

Россия атаковала Киев ракетами

Российские захватчики ударили по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами". В частности, враг:

  • около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);
  • ракеты зашли на столицу после сложных маневров, с Южного направления;
  • одновременно с подлетом к Киеву этих ракет, враг выпустил по столице и пригороду балистические ракеты KN-24/Искандер-М;
  • вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.

Над Киевщиной сбили более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник.

06:27, 2 сентября

Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, в Днепре, Харькове и Полтаве.

Также враг атаковал Киев и Киевскую область – там работала ПВО.