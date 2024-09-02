06:35, 2 сентября

Российские захватчики ударили по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами". В частности, враг:

около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);

(потенциально Х-101); ракеты зашли на столицу после сложных маневров, с Южного направления;

одновременно с подлетом к Киеву этих ракет, враг выпустил по столице и пригороду б алистические ракеты KN-24/Искандер-М ;

; вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.

Над Киевщиной сбили более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник.