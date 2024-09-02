Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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На Полтавщині уламки "Шахеда" пошкодили один із заводів
Дрони атакували Полтавщину. Глава Полтавської ОВА розповів, що ППО відпрацювала по ворожих цілях.
На щастя, ніхто не постраждав,
– заявив Філіп Пронін.
За його словами, уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області.
Втрати ворога
Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців.
Втрати ворога в техніці:
- танків – 8601 (+9);
- бойових броньованих машин – 16 786 (+26);
- артилерійських систем – 17 646 (+10);
- РСЗВ – 1177 (+1);
- засоби ППО – 940 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30);
- крилатих ракет – 2557 (+0);
- кораблів /катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44);
- спеціальної техніки – 2993 (+2).
Росія атакувала Київ ракетами
Російські загарбники вдарили по Києву ракетами, балістикою з КНДР та "Шахедами". Зокрема, ворог:
- близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);
- ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;
- одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;
- разом з тим – додався один ударний безпілотник.
Над Київщиною збили понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.
Вибухи вночі лунали на Дніпропетровщині, у Дніпрі, Харкові та Полтаві.
Також ворог атакував Київ та Київську область – там працювала ППО.