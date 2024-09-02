06:35, 2 вересня

Російські загарбники вдарили по Києву ракетами, балістикою з КНДР та "Шахедами". Зокрема, ворог:

близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);

(потенційно Х-101); ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;

одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю б алістичні ракети KN-24/Іскандер-М ;

; разом з тим – додався один ударний безпілотник.

Над Київщиною збили понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.