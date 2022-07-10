Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что следует понимать, что это зона достаточно плотной работы ПВО оккупантов.

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Для того, чтобы было больше шансов нанести удар по Крымскому мосту, нужно минимальное расстояние подлета ракеты к этому объекту, говорит Коваленко.

По мнению военного обозревателя, сейчас нам не нужно выпускать снаряды как прийдется, мы должны использовать моменты для атаки именно тогда, когда расстояние будет минимальным.

Когда можно уничтожить Крымский мост

Этот момент может наступить тогда, когда мы освободим Запорожскую область и ВСУ будут стоять в Мелитополе, Бердянске или Геническе,

– объясняет Александр Коваленко.

"В таком случае мы сможем использовать ультиматум – можем предложить использовать этот мост, чтобы они сбежали из Херсонщины и даже из Крыма, потому что такой возможности уже не будет", – добавляет Коваленко.

Крымский мост – очень важный для нас с военной точки зрения, ведь это логистическая артерия, питающая оружием оккупантов, говорит специалист.

"Нужно понимать, что более 80% всего вооружения российские оккупанты получают именно через этот мост", – резюмирует Коваленко.

Крымский мост может быть разрушен – детали

Генерал Филипп Бридлав, который был верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, высказал свое предположение. Он считает, что Украина может нанести сокрушительный удар по кремлю. А помогут ей в этом "Гарпуны".

Он отметил, что помощь от Запада – а именно ракета "Гарпун" – позволит нанести эффективный удар по врагу. Напомним, что дальность ее попадания – около 320 километров. Поэтому у врага действительно есть все основания беспокоиться о судьбе Крымского моста.

Когда ВСУ будет комфортнее всего нанести удар по Крымскому мосту: смотрите