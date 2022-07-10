Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що також потрібно розуміти, що це зона досить щільної роботи ППО окупантів.

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Для того, аби було більше шансів нанести удар по Кримському мосту, потрібна мінімальна відстань підльоту ракети до цього об’єкту, каже Коваленко.

На думку військового оглядача, зараз нам не потрібно випускати снаряди будь-як, ми повинні використовувати моменти для атаки саме тоді, коли відстань буде мінімальною.

Коли можна знищити Кримський міст

Цей момент може настати тоді, коли ми звільнимо Запорізьку область і ЗСУ будуть стояти у Мелітополі, Бердянську чи в Генічеську,

– пояснює Олександр Коваленко.

"В такому випадку ми зможемо використати ультиматум – можемо запропонувати використати цей міст, аби вони втекли із Херсонщини та навіть із Криму, бо потім такої можливості вже не буде", – додає Коваленко.

Кримський міст – дуже важливий для нас із військової точки зору, адже це логістична артерія, яка живить зброєю окупантів, каже фахівець.

"Потрібно розуміти, що понад 80% усього озброєння російські окупанти отримують саме через цей міст", – резюмує Коваленко.

Кримський міст може бути зруйнованим – деталі

Генерал Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, висловив своє припущення. Він вважає, що Україна може завдати нищівного удару по кремлю. А допоможуть їй у цьому "Гарпуни".

Він зауважив, що допомога від Заходу – а саме ракета "Гарпун" – дозволить завдати ефективного удару по ворогові. Нагадаємо, що дальність її влучання – близько 320 кілометрів. Тож у ворога дійсно є всі підстави перейматись за долю Кримського моста.

Коли ЗСУ буде найкомфортніше завдати удару по Кримському мосту: дивіться