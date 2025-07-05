Об этом в интервью 24 Каналу рассказала военнослужащая Дарья с позывным "Анаконда".

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Как военная приняла решение пойти в армию

Дарья рассказала, что добровольно присоединилась в ряды ВСУ в 2024 году.

В 2024 году я долго думала и однажды утром сказала себе, что иду в ВСУ. Мотивацией стало то, что мой старший брат тоже служит здесь. Поэтому я пошла за ним,

– поделилась военная.

Впрочем, сам брат был категорически против. Дарья рассказывает, что из-за этого они долго ссорились, но в конце концов она все равно сделала свой выбор. В семье поддержал ее только папа – другие пытались отказать.

Несмотря на то, что она уже длительное время на службе, родные до сих пор не могут смириться с этим, однако они пытаются.

Каким было "боевое крещение" Дарьи

Первый боевой выезд для Дарьи состоялся в декабре 2024 года – на территорию Курской области.

Накануне выезда я постоянно спрашивала ребят что это и как это, что делать, как происходит заезд, как работать, как уехать. Но на самом деле оказалось оно не так, как я думала – намного тяжелее и даже страшно,

– поделилась Дарья.

Она отмечает, что было страшно, ведь "ты едешь и не знаешь куда и не знаешь, как оно все будет". По ее словам, самое тяжелое – это заезд на позиции и выезд, потому что неизвестно, что ожидает.

"Доедешь или не доедешь – неизвестно. Помню только страх", – отмечает военная.